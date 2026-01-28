Otto e mezzo, domani Leonardo Maria Del Vecchio ospite di Lilli Gruber

8.2 C
mercoledì 28 Gennaio 2026
(Adnkronos) – Domani, giovedì 29 gennaio, dalle 20:35 su La7 un nuovo appuntamento con Lilli Gruber e Otto e mezzo, lo spazio di approfondimento quotidiano dell’access prime time. Ospite in studio l’imprenditore ed editore Leonardo Maria Del Vecchio. Al centro, come sempre, l’analisi delle più importanti notizie di attualità e politica. Nella puntata, anche l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini e il direttore editoriale del Secolo d’Italia Italo Bocchino. 

spettacoli

