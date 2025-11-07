Pacco sospetto nella base dell’Air Force One, ricoveri ed edificio evacuato

(Adnkronos) – Diverse persone si sono sentite male dopo aver aperto un “pacco sospetto” consegnato alla base operativa dell’Air Force One. Un portavoce della Joint Base Andrews (JBA) nel Maryland, vicino a Washington, ha dichiarato che l’edificio in cui è stato aperto il pacco è stato evacuato e che alcune persone entrate in contatto con il contenuto del pacco sono state trasportate al Malcolm Grove Medical Center della base e sono in condizioni stabili. Il pacco conteneva una polvere bianca non identificata, riporta la Cnn, citando fonti anonime a conoscenza di un’indagine sull’incidente.

La base aerea ospita l’aereo presidenziale degli Stati Uniti e i suoi aerei di supporto, ed è il luogo da cui solitamente il presidente parte per i suoi viaggi. Il portavoce della Jba ha dichiarato che l’edificio in cui è stato aperto il pacco e un edificio adiacente sono stati evacuati “a scopo precauzionale” e che è stato istituito un cordone di sicurezza attorno all’area. Hanno aggiunto: “I primi soccorritori sono stati inviati sul posto, hanno stabilito che non vi erano minacce immediate e le normali operazioni sono riprese. È attualmente in corso un’indagine”.

