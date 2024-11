Padova, ritrovate senza vita le due donne scomparse

(Adnkronos) – Sono state entrambe ritrovate senza vita, nel primo pomeriggio di oggi, le due donne, una di Padova e una di Limena, scomparse da ieri. Il corpo di Sonia Magarotto, 62 anni, residente a Padova, per la quale era stata presentata una denuncia di scomparsa, è stato trovato attorno alle 13.30 dai sommozzatori dei vigili del fuoco nel fiume Bacchiglione, alle chiuse di Voltabarozzo. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per le indagini del caso. Ritrovato dai vigili del fuoco anche il corpo di Lucia Occhionorelli, che ieri si è allontanata dalla sua casa di Limena, lasciandovi tutti i suoi effetti personali e il cellulare. Nelle due ricerche sono state impegnati, oltre ai sommozzatori dei vigili del fuoco, anche le squadre del comando di Padova, esperti in topografia applicata al soccorso con l’Unità di Comando Locale anche di Vicenza, i reparti cinofili, i droni del nucleo Sapr regionale e l’elicottero del reparto volo di Venezia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)