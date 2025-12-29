Palazzoli (Inca Cgil): “Aiutare i lavoratori a riconoscere le malattie professionali”

(Adnkronos) – “I dati Inail sugli infortuni ad ottobre 2025 evidenziano una situazione assolutamente preoccupante, con un incremento anche dei casi mortali e con un aumento a doppia cifra delle malattie professionali. E proprio su quest’ultimo aspetto l’Inca, il patronato della Cgil, cerca di aiutare i lavoratori a prendere coscienza dei danni subiti sul posto di lavoro”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Sara Palazzoli, del Collegio di presidenza Inca Cgil con delega ‘danni alla persona’. (VIDEO)

“I lavoratori – spiega – non hanno coscienza che i danni subiti alla propria salute possano avere una derivazione lavorativa e, quindi, i decessi che ne derivano non vengono conteggiati nell’elenco degli infortuni sul lavoro. Con le nostre categorie, insieme alle rsu in generale cerchiamo far conoscere ai lavoratori i rischi che può comportare alla salute, in termini d malattie professionali”.

“Le malattie osseoarticolari – sottolinea – sono le più facili da individuare e riconoscere, così come quelle del sistema nervoso. Poi però ci sono le neoplasie professionali e proprio qui che, come Inca, cerchiamo di dare maggiore consapevolezza ai lavoratori dei rischi a cui sono esposti, soprattutto a non sottovalutare i sintomi e risalire al fatto che quel tumore derivi direttamente dall’attività lavorativa svolta per molti anni”.

“Una volta individuata la causa professionale del tumore – continua Sara Palazzoli – cerchiamo di tutelare il lavoratore grazie ai medici convenzionati che sono nelle nostre sedi, che lo accolgono ed esaminano la situazione. Si avvia il percorso del riconoscimento della neoplasia professionale attivando quelle prestazioni che vengono riconosciute dall’Inail. Attraverso il riconoscimento della malattia professionale possiamo anche attivare la rendita per i familiari nel caso in cui il lavoratore venga a mancare”.

“Sono troppe – osserva – le sostanze cancerogene a cui i lavoratori sono esposti; prendiamo anche, ad esempio, l’esposizione ai raggi solari che può portare l’epitelioma cutaneo. Una causa che può interessare tutti i lavoratori che svolgono lavori all’aperto, non solo gli agricoli o gli edili, ma anche un vigile urbano ad esempio”.

“Ci sono poi – continua – le malattie professionali derivanti dall’esposizione alle polveri del legno e delle vernici, coloranti, pesticidi, cioè le sostanze sono ancora tante e noi dobbiamo mettere in campo la corretta tutela per le lavoratrici e i lavoratori che si ammalano di lavoro. I nostri medici, i medici dei Patronati sono nelle condizioni. Attraverso un percorso di conoscenza di attivare quella quel percorso adeguato per il giusto riconoscimento, dal momento che subisco un danno per il lavoro che io svolgo”.

