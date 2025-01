Palermo, 13enne si allontana da ospedale e viene violentata

(Adnkronos) –

Violentata dopo aver assunto alcol e droga. Vittima una 13enne di un comune del Palermitano che sabato scorso si è allontanata dall’ospedale dei Bambini, a Palermo, in cui era ricoverata. Lo stupro, da parte di un ragazzo più grande, sarebbe avvenuto in piena notte in una piazza del quartiere Borgo Nuovo. A ricostruire la drammatica storia è l’edizione di Palermo di Repubblica, spiegando che la ragazzina, che vive con la madre e per alcuni periodi anche in una casa famiglia, sabato pomeriggio insieme con la madre è uscita dal reparto di Neuropsichiatria infantile per prendere un gelato. Tra le due, però, ci sarebbe stato un litigio e la 13enne si sarebbe allontanata in compagnia di un’amica più grande. Immediato l’allarme lanciato dalla madre e dai medici e le ricerche serrate. Solo intorno alle 2 del mattino la ragazzina è tornata in reparto, ubriaca e sotto effetto di droga per poi andare a letto. L’indomani in lacrime chiede di parlare con i medici e racconta l’orrore di cui è stata vittima. Con l’aiuto di una psicologa e di un’équipe multidisciplinare rivive la notte da incubo. “Ai medici ribadisce che voleva solo qualche bacio, assicura di aver detto ‘no’ più volte, di essere stata presa con la forza”, scrive Repubblica Palermo. Gli esami e le visite mediche confermerebbero i segni di violenza e il suo racconto. Immediate sono scattate le indagini per risalire all’autore della violenza e rintracciare l’amica, più grande, con cui si è allontanata dall’ospedale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)