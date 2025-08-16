33.6 C
Firenze
sabato 16 Agosto 2025
Palio di Siena 2025, Valdimontone trionfa oggi 16 agosto

Valdimontone vince il Palio dell’Assunta a Siena oggi, 16 agosto 2025. Il fantino Gingillo – al secolo il 43enne Giuseppe Zedde – con il cavallo Anda e Bola trionfa davanti al Leocorno e alla Pantera. Dopo oltre mezz’ora di tentativi vani, finalmente l’allineamento permette di far partire la corsa. Gingillo prende il comando sin dalla partenza, inseguito dalla Pantera in un duello serrato. Il Leocorno, favorito alla vigilia, con la coppia Tittia-Diodoro rimonta fino al secondo posto ma non trova lo spunto per il sorpasso al fotofinish: il Leocorno cerca spazio all’esterno, Valdimontone chiude la porta e resiste tornando a vincere dopo 13 anni conquistando il 45esimo trionfo. L’ultimo successo risaliva al 16 agosto 2012, quando la contrada si impose con Jonathan Bartoletti detto Scompiglio su Lo Specialista. Gingillo, che in carriera ha disputato 45 Palii, vince per la quarta volta e festeggia a 7 anni dal precedente exploit.  Le contrade al via oggi erano Pantera, Tartuca, Drago, Bruco, Giraffa e Aquila. Leocorno, Onda, Civetta e Valdimontone. Non hanno partecipato Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice, Torre (squalificata).  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

