9.4 C
Firenze
mercoledì 18 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Palla di fuoco dal cielo, dopo il boato casca il meteorite in Usa

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un “boato”, poi una palla di fuoco dal cielo in pieno giorno. E’ questo quanto accaduto negli Usa martedì mattina, quando un meteorite è stato avvistato in diversi stati, dall’Ohio alla Pennsylvania passando per il Dakota del Nord, per poi disintegrarsi in frammenti prima dell’impatto. La scena spettacolare è stata ripresa da diversi testimoni. 

Come spiega la Nasa, “alcuni testimoni provenienti dal nord-est degli Stati Uniti e dal Canada hanno osservato una palla di fuoco molto luminosa in pieno giorno. Un’analisi dei dati attualmente disponibili colloca la prima osservazione della meteora sopra il lago Erie. La palla di fuoco, causata da un piccolo asteroide di circa 1,8 metri di diametro e del peso di circa 7 tonnellate, si è spostata verso sud-est a una velocità di 72.000 km/h prima di frammentarsi sopra Valley City. I frammenti hanno continuato la loro corsa verso sud, producendo meteoriti nelle vicinanze della contea di Medina, in Ohio”. 

Oltre a Ohio e Pennsylvania occidentale, il meteorite è stato avvistato anche più a sud, in Virginia e nel Kentucky, ha dichiarato Bill Cooke, responsabile del Meteoroid Environments Office della Nasa, all’emittente affiliata di ABC a Cleveland, Wews 

Cooke ha spiegato ad Abc News che il meteorite si trovava sopra la contea di Medina, in Ohio, vicino a Cleveland, quando è esploso con un’energia equivalente a circa 250 tonnellate di Tnt, generando una forte deflagrazione con frammenti piovuti sulla zona. 

L’esperto ha aggiunto che negli Stati Uniti la caduta di meteoriti di dimensioni considerevoli avviene circa una volta al mese, ma di solito non sono così visibili o rumorosi come questo. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
9.4 ° C
10.2 °
8.2 °
40 %
7.2kmh
20 %
Mer
11 °
Gio
14 °
Ven
15 °
Sab
17 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1318)ultimora (1182)sport (54)Eurofocus (50)demografica (32)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati