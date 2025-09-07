30.3 C
domenica 7 Settembre 2025
Pallavolo, il Presidente Mattarella invita le azzurre campionesse del mondo al Quirinale

(Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato le atlete della Nazionale femminile di volley, subito dopo la vittoria della finale mondiale contro la Turchia oggi, domenica 7 settembre, a Bangkok. L’invito è pervenuto tramite il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio, contattato dal Quirinale. Il ricevimento si svolgerà appena possibile, compatibilmente con gli impegni delle atlete.  “Le Azzurre della pallavolo scrivono la storia: campionesse del mondo!”. Ha scritto sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, appena dopo la fine della partita.  “Straordinaria vittoria delle azzurre ai Mondiali di Pallavolo dopo 23 anni! Complimenti alla squadra di campionesse del Mondo e all’allenatore Velasco!”, scrive sui social la segretaria del Pd Elly Schlein.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

