7.8 C
Firenze
venerdì 12 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Palmieri Sandulli (Avvocato dello Stato): “Il Premio ‘Le Ragioni della nuova politica’ valorizza eccellenze e impegno”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il Premio ‘Le Ragioni della nuova politica’ ha molte edizioni alle sue spalle, però ha una linea di continuità, ossia quella di individuare delle eccellenze in vari campi, premiandole, soprattutto per l’impegno nella società civile”. Così Gabriella Palmieri Sandulli, Avvocato Generale dello Stato, durante la XXII edizione del Premio ‘Le Ragioni della nuova politica’, celebrata a Roma nella sala Vanvitelli dell’Avvocatura generale dello Stato. 

“Vogliamo valorizzare chi si distingue nelle proprie categorie di appartenenza con un impegno a tutto campo”, da qui il significato della Colomba della Civiltà, il trofeo consegnato ai premiati e “simbolo dell’impegno dei singoli nel contribuire alla crescita culturale e civile del Paese”. 

L’Avvocato Generale ha anche rimarcato il ruolo dell’Avvocatura dello Stato nell’accogliere l’iniziativa: “Siamo sempre lieti di ospitarlo e di essere co-protagonisti di questa importante giornata”. In chiusura, Palmieri Sandulli ha espresso fiducia nella longevità dell’iniziativa: “Visto il successo e la forza della sua organizzazione, ci auguriamo che le edizioni future siano numerose almeno quanto quelle passate”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
7.8 ° C
8.9 °
6.3 °
82 %
1kmh
75 %
Ven
11 °
Sab
14 °
Dom
13 °
Lun
13 °
Mar
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1289)ultimora (1178)sport (57)demografica (28)Eurofocus (26)attualità (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati