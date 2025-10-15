19.6 C
Pamela Genini, l’amica e socia Elisa: “Pazzo sì, ma non da non sapere quello che stavi facendo”

(Adnkronos) – “Pazzo? Si lo sei. Ma non credo abbastanza da non sapere quello che stavi facendo”. Così su Instagram Elisa Bartolotti ricorda l’amica e socia Pamela Genini, con cui aveva creato la linea di bikini ‘EP ShuLux’.  

“Spero solo che se esiste una giustizia la pagherai per avermi tolto chi per me era una sorella. Ciao Pam. Non invecchieremo insieme. Tu non invecchierai mai. Ti voglio bene amica mia””, si legge ancora nel post dedicato alla 29enne uccisa a Milano.  

cronaca

