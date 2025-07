Panatta-Bertolucci, la tregua dura… un giorno: ecco Paolo in versione Bacco

(Adnkronos) –

Ieri la tregua, oggi, domenica 20 luglio, riparte la sfida a colpi di IA tra Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. Gli ex tennisti azzurri, oggi opinionisti di punta del tennis italiano, stanno allietando le proprie vacanze sfottendosi a vicenda a suon di fotomontaggi creati con l’intelligenza artificiale. L’ultimo capitolo è arrivato sul profilo X di Panatta, che ha creato un Bertolucci, amico ed ex compagno di Nazionale con cui ha vinto la Coppa Davis 1976, in versione Bacco. Bertolucci è stato infatti raffigurato come il dio del vino e dell’ebbrezza, nel più classico dei vestiti degli antichi greci, mentre alza un calice di vino e tiene in mano dell’uva: “Io non so più come fare con quest’uomo…aiutatemi!!!”, ha scritto Panatta pubblicando la foto. A pochi minuti di distanza è arrivata la risposta di Bertolucci, che ha postato un video mentre salta e balla a una festa, con una dedica esplicita: “Alla faccia di Panatta”, e due emoticon che ridono. Proprio Adriano aveva dichiarato una tregua nella giornata di ieri quando, sempre sul suo profilo X, aveva pubblicato un selfie con l’amico scrivendo: “È stata firmata una tregua temporanea…ma non so quanto durerà”. La stessa foto era stata postata proprio da Bertolucci, sempre sul suo, attivissimo, profilo X: “Weekend di pace”, ha scritto l’ex tennista, prima di postare un’altra immagine. Questa volta Panatta ha in mano un caffé e Bertolucci sta addentando una bomba alla crema davanti a un cappuccino: “Il conto a Panattone. Grazie”, è stato il messaggio del campione di Davis 1976. La ‘faida’ social negli ultimi giorni era stata innescata dagli auguri di buon compleanno a Panatta. Bertolucci ha raffigurato l’amico tra un gruppo di attempate signore, “alcune delle sue ex”. La risposta è stata ipercalorica: Bertolucci a dieta, tra una marea di bombe alla crema. Infine, tra un’esultanza e l’altra per la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon, Panatta ha creato il Bertolucci “carotone-boy”, ovvero l’amico con addosso il classico costume da carota tipico dei Carota Boys, i tifosi più appassionati del tennista azzurro. L’ultimo sfottò di Panatta ha invece raffigurato Bertolucci in versione bagnino. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)