Panatta-Paolini, il botta e risposta continua: “Se l’è presa? Non ha capito…”

Adriano Panatta replica a Jasmine Paolini. Dopo la finale degli Internazionali di Roma 2025, l'ex campione azzurro, oggi commentatore Rai, aveva criticato il tennis femminile e in particolare l'atteggiamento in campo di Coco Gauff ("Una noia mortale, come la maggior parte del tennis femminile"). La toscana aveva risposto immediatamente: "Credo che ci sia poco da criticare onestamente. Io provo a fare del mio meglio, sperando che la gente lo apprezzi". In un evento a Torino, Panatta è tornato sul tema argomentando: "Io alla Paolini ho fatto solo i complimenti. Si è arrabbiata? Non ha capito. Ho detto solamente che le sue avversarie non sono così intelligenti. È la verità. Le giocatrici, a parte lei che è intelligente e ha un senso tattico di prim'ordine, pensano solo a tirare colpi dentro-fuori, senza pensare. Per cui sono senza cervello. Ho detto così, poi l'ho detta in maniera più esplicita, però è quello che penso. Dico sempre quello che penso".