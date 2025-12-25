8.8 C
Pandoro e panettone, a Natale massimo una fetta al giorno: i consigli dei medici

REDAZIONE
(Adnkronos) – Natale a tavola è sinonimo anche di dolci, con pandoro e panettone in prima fila. Le feste portano spesso eccessi e calorie in più. Per cercare di rimanere in carreggiata, è bene conoscere il ‘peso’ dei cibi che si scelgono. 

In media, in base alle etichette dei prodotti disponibili, 100 grammi di panettone classico valgono 350-360 calorie. Il pandoro classico, nella stessa quantità, arriva a 390-410 calorie. Generalmente, le fette dei dolci sono più abbondanti rispetto ad un etto. Ecco che una singola porzione di panettone fornisce 500 calorie e una di pandoro circa 600. 

Con le informazioni disponibili, si arriva alla domanda ‘fatidica’: quanto panettone si può – o si dovrebbe – mangiare? Quanto pandoro? “E’ concessa una sola fetta al giorno”, dice il professor Giorgio Calabrese, medico nutrizionista specializzato in Scienza dell’alimentazione e presidente del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare del ministero della Salute. 

 

Non è solo questione di calorie ma anche di zuccheri, che nei giorni di festa – brindisi compresi – rischiano di superare la soglia ritenuta accettabile. “L’Organizzazione mondiale della sanità è molto chiara su questo: per ridurre il rischio di obesità, carie e malattie croniche, il consumo di zuccheri ‘liberi’ (quelli aggiunti agli alimenti o presenti naturalmente in miele, sciroppi e succhi di frutta) non dovrebbe superare il 10% dell’apporto calorico giornaliero”, spiega la Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. 

“Una riduzione ulteriore al di sotto del 5% (circa 25 grammi, ovvero 5-6 cucchiaini da tè al giorno per un adulto medio) fornirebbe benefici aggiuntivi per la salute”. I fatidici 25 grammi di zucchero corrispondono più o meno a un bicchiere piccolo di bibita zuccherata o a due biscotti industriali. Oppure, a circa un etto di panettone. 

Con questi dati ulteriori, c’è spazio per l’ulteriore consiglio del professor Calabrese: sappiamo quante calorie ha il panettone e quanto zuccheri può contenere. Con questo identikit, quando è opportuno concedersi lo sgarro dolce? “O al mattino a colazione, in alternativa ai biscotti o fette biscottate, o come snack alle 17 per la merenda”. No, quindi, dopo pranzo come ‘rinforzino’ o dopo cena come ‘ultimo boccone’. 

 

