12.6 C
Firenze
martedì 10 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Panfilo (Fondazione Msd): “Per parlare ai giovani di salute servono linguaggi nuovi”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Fondazione Msd ha deciso di avviare il progetto CAREmotions 2 anni fa, quando abbiamo capito che era necessario adottare un linguaggio innovativo per comunicare con i giovani di temi quali la salute mentale, i corretti stili di vita e la prevenzione. Nessuno è più innovativo dei giovani”, soprattutto quando si tratta di “parlare ad altri giovani. Lavorando insieme a esperti di cinema e alla Nuova Accademia di Belle Arti (Naba), abbiamo deciso di utilizzare quindi lo strumento del video per comunicare alle nuove generazioni la necessità di avere corretti stili di vita e superare i problemi di salute attraverso la propria decisione per cambiare il futuro”. Così Marina Panfilo, direttrice Fondazione Msd, intervenendo alla presentazione – oggi a Roma in occasione in occasione dell’Internet Safer Day – del progetto CAREmotions nato dalla collaborazione tra Fondazione Msd e Naba. L’obiettivo dell’iniziativa – che ha coinvolto gli studenti Naba nella realizzazione di tre cortometraggi dedicati a salute mentale, corretti stili di vita e prevenzione – è esplorare il potere comunicativo delle immagini e dei linguaggi visivi quando si parla di salute.  

“In questi tre video si vede un’arte cinematografica, che non mi sarei mai aspettata – ha sottolineato Panfilo – ma che i giovani hanno fatto con grande competenza e passione per parlare ad altri giovani di come si può mantenere la propria salute”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.6 ° C
13.5 °
11.8 °
77 %
1.5kmh
75 %
Mar
13 °
Mer
14 °
Gio
14 °
Ven
13 °
Sab
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1506)ultimora (1326)sport (81)Eurofocus (59)demografica (40)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati