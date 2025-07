Panichi e Agassi con Rune, Zverev da Nadal: le ‘mosse’ dei rivali di Sinner

(Adnkronos) – È partito l’assalto al numero uno del mondo. Mentre Jannik Sinner si gode le meritate vacanze dopo il trionfo di Wimbledon, dove ha battuto in finale il campione in carica Carlos Alcaraz, i suoi rivali si continuano ad allenare per colmare un gap che, con il passare del tempo, sembra sempre più evidente. Non solo lo spagnolo, attualmente al secondo posto del ranking Atp con 3430 punti di distanza dall’altoatesino, alcuni dei tennisti della top ten stanno lavorando per raggiungere il livello di Sinner, anche attraverso alcuni cambiamenti nel proprio staff. È il caso di Holger Rune e Alexander Zverev. Il tennista danese ha annunciato nei giorni scorsi importanti cambiamenti nel suo team. Rune, 22 anni e numero otto del mondo, ha accolto l’ex preparatore atletico proprio di Sinner, da cui si è separato alla vigilia di Wimbledon, e di Djokovic, Marco Panichi. Ma non solo. Holger ha completato il suo nuovo team con Andre Agassi, ex tennista statunitense che in carriera ha vinto 60 titoli Atp di cui otto Slam. L’ingaggio di Agassi è una chiara dichiarazione d’intenti, che Rune ha spiegato così: “Io voglio diventare il numero uno del mondo, e Andre può aiutarmi. La differenza con Sinner e Alcaraz non è abissale”, ha detto ai canali Atp. Cambiamenti in vista anche per Alexander Zverev. Il tennista tedesco ricopre al momento la terza posizione del ranking, dopo essere stato, nel corso dell’anno numero due per poi essere scavalcato da Alcaraz, complice una prima parte di stagione deludente. Dopo la finale raggiunta agli Australian Open, persa contro Sinner, Zverev ha incanalato una serie di risultati negativi, culminati nell’eliminazione al primo turno di WImbledon per mano del francese Arthur Rinderknech. E così Zverev, per provare a dare una scossa alla sua stagione, è volato in Spagna per allenarsi nell’Accademia di Nadal. A seguirlo ora c’è lo zio di Rafa, Toni, che secondo indiscrezioni riportate dai media tedeschi sarebbe sul punto di diventare nuovo allenatore. Negli ultimi anni Zverev è stato seguito prima dal padre e poi dal fratello, anche lui ex tennista, Mischa, ma ora l’intenzione è quella di alzare il livello. A Maiorca, per seguire il suo allenamento, si è visto anche Rafa Nadal, che gli ha regalato qualche consiglio prezioso e dato qualche indicazione. Sinner è avvertito. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)