16.1 C
Firenze
domenica 8 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Paola Caruso: “Farò il GfVip, mio figlio Michele mi mancherà tanto”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Paola Caruso sarà tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 dal 17 marzo. La Bonas di ‘Avanti un altro’ è stata ospite oggi a Verissimo e ha parlato di questa nuova avventura: “Sono felicissima, ma penso a mio figlio Michele, mi mancherà da morire”.  

Un’opportunità che arriva al momento giusto: “La vita mi ha messo tanto alla prova, mi ha tolto tutto ma mi ha resa la donna che sono oggi. Sono una mamma, una donna forte e resiliente”.  

Caruso ha parlato del dolore che ha vissuto negli ultimi mesi per la morte della mamma Wanda: “Il dolore c’è sempre, la perdita non si potrà mai colmare. Un dolore che rimane nel cuore. La penso sempre, ma vado sempre”. 

La showgirl ha parlato anche dei rapporti distaccati con il padre del piccolo Michele: “Non chiama da due anni. Io faccio da papà e mamma, mi sono rassegnata al fatto che questo uomo non sarà mai presente nella vita di Michele. Da madre ho il dovere di proteggere mio figlio, voglio tutelarlo”. 

Paola Caruso ha ritrovato l’amore tra le braccia di Fabio: “È una persona affidabile, non ha paura di amarmi. È intelligente, mi ha fatto superare tutte le mie paure. Io ero terrorizzata dall’amore, non mi fido più di nessuno. Lui, con la sua dolcezza, mi ha presa per mano”. 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.1 ° C
17.3 °
15.5 °
59 %
5.1kmh
40 %
Dom
15 °
Lun
19 °
Mar
19 °
Mer
17 °
Gio
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1458)ultimora (1315)sport (63)Eurofocus (55)demografica (25)Eugenio Giani (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati