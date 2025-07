Paola Di Benedetto si sposa, “mille volte sì” alla proposta di Raoul Bellanova

(Adnkronos) –

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova

si sposano. Ad annunciare la notizia ci ha pensato la conduttrice radiofonica che sui social ha condiviso uno scatto che la ritrae con un vistoso anello di fidanzamento al dito, accompagnato da una didascalia che non lascia dubbi: "Mille volte sì". Negli scatti postati su Instagram, Paola appare visibilmente emozionata, con gli occhi lucidi e un sorriso radioso. A farle la proposta è stato il difensore dell'Atalanta e della Nazionale italiana che ha scelto per l'occasione speciale un anello solitario con un maxi diamante per suggellare la promessa. Paola e Raoul sono ufficialmente pronti a pronunciare il fatidico 'sì'. Paola e Raoul si sono conosciuti nel 2023, a fare il primo passo è stato il calciatore. Ospite a Verissimo, la conduttrice radiofonica aveva ricordato l'inizio della relazione con il 25enne: "Mi ha mandato un mazzo gigante di rose azzurre. Poi mi ha fatto sapere, da alcuni amici, che fossero da parte sua. Dopo l'ho contattato io sui social e ci siamo incontrati. Al primo appuntamento è scoccata la scintilla". "Oggi, però, posso dire che siamo una squadra fortissima", aveva aggiunto.