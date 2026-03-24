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Paoli, Iva Zanicchi: “La colonna sonora della mia vita. Ho invidiato Vanoni”

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(Adnkronos) –
“È stato la colonna sonora della mia vita”. Così Iva Zanicchi in collegamento con La volta buona ha ricordato Gino Paoli, il cantautore morto oggi all’età di 91 anni.  

La cantante ha ricordato un aneddoto della sua adolescenza, ricordando il suo primo innamoramento: “Ero al mare, sono uscita con un ragazzo che mi piaceva tanto e quella sera abbiamo ballato sulle note di ‘Sapore di sale'”.  

Zanicchi, con grande rispetto, ha ammesso di aver provato invidia per Ornella Vanoni: “Senza fine è una canzone che avrei tanto voluto cantare io, ma come tante altre di Gino Paoli. Canzoni che rimarranno in eterno”. La cantante ha confidato in diretta di avere un “bellissimo ricordo” del cantautore: “Mi chiamava sempre per cognome storpiandolo in Zanicchiola”, ha aggiunto sorridendo.  

Un solo rammarico resta nel cuore della cantante: non aver mai inciso una canzone insieme. “Una volta gli chiesi di scrivere una canzone per me, mi aveva detto che lo avrebbe fatto, non è successo e mi dispiace. Ma le sue poesie sono eterne”.  

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