domenica 24 Agosto 2025
Paolini-Aiava: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Jasmine Paolini esordisce agli US Open 2025. La tennista azzurra sfida nella notte di oggi, domenica 24 agosto, l’australiana Destanee Aiava, numero 168 del mondo che arriva dalle qualificazioni, nel primo turno dello Slam americano, l’ultimo della stagione.  Paolini, dopo una stagione deludente sull’erba, dove è stata eliminata al primo turno di Wimbledon, si è ripresa sul cemento americano raggiungendo la finale nel Wta 1000 di Cincinnati, dove è stata battuta dalla polacca Iga Swiatek. Grazie al risultato raggiunto in Ohio, Jasmine è risalita nel ranking raggiungendo l’ottava posizione della classifica generale.  La sfida tra Paolini e Aiava è in programma nella notte di oggi, domenica 24 agosto, all’1 ora italiana. Quello di New York sarà il primo incontro tra le due, che non si sono mai affrontate prima in carriera.  Paolini-Aiava sarà trasmessa in diretta tv in Italia in chiaro su SuperTennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

