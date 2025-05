Paolini, che cuore: rimonta Shnaider e va in semifinale agli Internazionali

(Adnkronos) –

Jasmine Paolini in semifinale agli Internazionali d’Italia 2025. La tennista azzurra oggi, martedì 13 maggio, ha battuto ai quarti di finale la russa Diana Shnaider in tre set con il punteggio di 6-7, 4-6, 6-2. Paolini vola quindi in semifinale al Masters 1000 di Roma, dove affronterà la vincente del match tra l’americana Peyton Stearns e l’ucraina Elina Svitolina Nel primo set Paolini parte forte, piazza subito due break, spinta dall’entusiasmo, che mai è mancato in questi giorni, del Centrale, e vola sul 4-0. Poi però stacca la spina e si fa recuperare, con Shnaider, numero 11 del mondo, che sale fino al 4-4. L’equilibrio continua fino al tie break, dominato dalla russa, che conquista così il primo parziale 7-6. L’inerzia del match non cambia nel secondo parziale. La russa continua a spingere, piazza due break in apertura e si porta sul 4-1. Quando la pioggia bagna la terra del Foro Italico, e la partita viene sospesa, Paolini ha un fitto colloquio con Sara Errani, compagna di doppio e improvvisamente mental coach. Da quel momento l’azzurra reagisce, piazza subito un break e si porta a un passo dall’avversaria. Jasmine gioca più veloce e conquista un altro break, pareggiando i conti sul 4-4, proprio come aveva fatto la russa nel primo parziale. Paolini, numero 5 del ranking Wta, domina i restanti due game e conquista così il secondo set 6-4. Nel terzo parziale la russa parte forte e ruba subito il servizio a Paolini. La russa si innervosisce, se la prende con il pubblico e si deconcentra. Jasmine ne approfitta e pareggia i conti nel quarto game. Shnaider sembra sempre più fuori dalla partita, l’azzurra continua a spingere e conquista il set 6-2, volando in semifinale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)