5.6 C
Firenze
venerdì 23 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Paolini dopo il ko all’Australian Open: “Ho avuto problemi di stomaco, ma Jovic molto forte”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jasmine Paolini saluta l’Australian Open in anticipo rispetto alle premesse. La tennista azzurra è stata eliminata nel terzo turno del torneo dalla statunitense Iva Jovic, anche a causa di condizioni fisiche non proprio ottimali: “Dopo pranzo mi sono sdraiata un po’ sul divano e c’era l’aria condizionata – ha spiegato l’azzurra ai microfoni di Eurosport -. Infatti ho iniziato a sentire freddo e forse lì dovevo capire che qualcosa non andava. Non riuscivo a muovermi bene perché facevo fatica a respirare con lo stomaco bloccato. Lei ha giocato molto bene ma io non posso valutare a pieno la mia prestazione, perché avevo il respiro affannoso, non riuscivo a colpire come volevo”. 

Per la toscana, il viaggio in Australia continua comunque nel doppio: “Peccato, adesso spero che in doppio con Sara Errani potremo raddrizzare questa settimana”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
5.6 ° C
6.7 °
4.8 °
75 %
1.5kmh
75 %
Ven
8 °
Sab
10 °
Dom
9 °
Lun
9 °
Mar
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1377)ultimora (1224)Eurofocus (56)sport (53)demografica (44)arresto (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati