Paolini, doppia festa: ufficiale la seconda partecipazione consecutiva alle Wta Finals (anche in singolare)

(Adnkronos)
Jasmine Paolini può festeggiare. L’azzurra, attuale numero 6 del ranking Wta è da oggi certa della partecipazione anche alle Wta Finals in singolare. La tennista toscana si aggiunge così ad Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Madison Keys. L’ufficialità della sua partecipazione al torneo di Riad arriva dal fatto che la prossima settimana non potrà essere superata da Mirra Andreeva, che non sarà a Tokyo. 

 

Per Jasmine, già qualificata al torneo di doppio con Sara Errani, è il coronamento (ancora) di un’annata stellare. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

