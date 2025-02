Paolini-Errani, trionfo a Doha: Jiang-Wu battute in finale e nono titolo nel doppio

(Adnkronos) – Jasmine Paolini e Sara Errani trionfano a Doha. Le due tenniste azzurre hanno vinto il torneo di doppio in Qatar battendo in due set la coppia formata dalla cinese Xinyu Jiang e dalla taiwanese Fang-Hsien Wu in due set con il punteggio di 7-5, 7-6 (12-10) in un’ora e 51 minuti di gioco. La partita è stata molto combattuta ed equilibrata fin dai primi punti, con le azzurre che sono riuscite a conquistare il primo set 7-5. Per sbloccare il risultato del secondo invece c’è voluto il tie break, anche in questo caso giocato fino all’ultimo punto. Paolini ed Errani lo hanno conquistato 12-10 e hanno festeggiato il titolo. Per le due azzurre, oro nel doppio alle scorse Olimpiadi di Parigi, quella di Doha era la nona finale raggiunta, con il trionfo qatariota che è il sesto torneo conquistato in coppia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)