Paolini fuori da Wimbledon 2025: “Potevo fare di più, ora sono stanca”

(Adnkronos) – Jasmine Paolini fuori da Wimbledon 2025. L’azzurra è stata eliminata al secondo turno del singolare femminile oggi, 2 luglio. Paolini, testa di serie numero 4 e finalista un anno fa, è stata sconfitta dalla russa Kamila Rakhimova che si è imposta per 4-6, 6-4, 6-4 in 2h19′. “E’ dura, sto ancora pensando al secondo set: avrei potuto fare molto meglio. Lei ha giocato un gran match ma io avrei potuto fare di più, soprattutto a livello mentale avrei potuto rimanere più in partita. Avrei dovuto avere più concentrazione, la mia attenzione andava e veniva”, dice Paolini. “Adesso mi sento un po’ stanca, sono stati due mesi tosti prima di Wimbledon. Forse avrei potuto saltare il primo torneo dopo il Roland Garros e avrei potuto riposare un po’, ma oggi non ha senso pensare a queste cose”, dice ancora. “Ora l’obiettivo è fare reset prima della prossima fase della stagione, bisogna stare con la testa su ogni punto”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)