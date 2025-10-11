16.7 C
Firenze
sabato 11 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Paolini-Gauff oggi a Wuhan: orario, precedenti e dove vederla

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jasmine Paolini torna in campo. Oggi, sabato 11 ottobre, la tennista azzurra affronta Coco Gauff nella semifinale del Wta 1000 di Wuhan. La toscana, numero 8 del ranking, è reduce dalla clamorosa vittoria contro Iga Swiatek e va a caccia dell’ultimo atto del torneo, ma anche di punti pesanti in ottica Wta Finals. Gauff arriva invece al penultimo atto del Masters 1000 cinese dopo il successo ai quarti contro Siegemund. Ecco orario, precedenti e dove vedere Paolini-Gauff in tv e streaming.  

La semifinale del Wta 1000 di Wuhan tra Jasmine Paolini e Coco Gauff è in programma oggi, sabato 11 ottobre, come secondo match sul Center Court e inizierà non prima delle 11 ora italiana (le 17 locali). Per quanto riguarda i precedenti, al momento l’azzurra è in vantaggio 3-2 sull’americana. 

La semifinale del Wta 1000 di Wuhan tra Paolini e Gauff sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Supertennis, ma anche su Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà inoltre visibile in streaming sulle app Supertennis, Sky Go e NOW. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.7 ° C
16.8 °
16.7 °
90 %
1.2kmh
49 %
Sab
24 °
Dom
25 °
Lun
25 °
Mar
24 °
Mer
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1274)ultimora (928)tec (71)Lav (58)sal (53)vid (46)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati