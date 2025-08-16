20.8 C
Firenze
sabato 16 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Paolini in semifinale Cincinnati, Gauff battuta in 3 set

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Jasmine Paolini in semifinale al torneo Wta di Cincinnati. L’azzurra, testa di serie numero 7, in semifinale batte la statunitense Coco Gauff, numero 2 del tabellone, per 2-6, 6-4, 6-3 in 2 ore di gioco. Paolini, alla terza semifinale della stagione dopo quelle raggiunte a Miami e a Roma, affronterà la russa Veronika Kudermetova, che si è aggiudicata 3 dei 4 confronti diretti. “All’inizio Coco mi ha costretto a correre tanto, giocando in maniera incredibile. Poi ho cominciato a sentire benissimo la palla – ha detto l’azzurra nell’intervista in campo – Kudermetova è una giocatrice potente, ma io mi sento in fiducia, vedremo cosa succederà”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.8 ° C
22.8 °
20.8 °
60 %
1kmh
0 %
Sab
36 °
Dom
36 °
Lun
37 °
Mar
35 °
Mer
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (18)vigili del fuoco (15)incidente (14)Pisa Sporting Club (11)carabinieri (11)incendio (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati