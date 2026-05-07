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Paolini-Jeanjean: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

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(Adnkronos) –
Jasmine Paolini esordisce agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, la tennista azzurro sfida la francese Leolia Jeanjean – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, dopo aver ottenuto un bye al primo, e a cui arriva da campionessa in carica dopo aver battuto Coco Gauff nella finale dello scorso anno. 

 

La sfida tra Paolini e Jeanjean è in programma oggi, giovedì 7 maggio, intorno alle 12.30 circa. Il match è il secondo sul Centrale del Foro Italico e inizierà dopo Berrettini-Popyrin. Le due tenniste si sono affrontate in un solo precedente, nell’ultima United Cup, dove l’azzurra si è imposta in due set. 

 

Paolini-Jeanjean sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma verrà trasmessa anche in chiaro su SuperTennis. Il match si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo, su NOW, su SuperTennix e sulla piattaforma web di SuperTennis. 

 

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