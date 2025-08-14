32.8 C
Paolini-Krejcikova, oggi l’azzurra in campo nei quarti di Cincinnati – Diretta

(Adnkronos) –
Jasmine Paolini torna in campo a Cincinnati. La tennista azzurra sfida oggi, giovedì 14 agosto, la ceca Barbora Krejcikova negli ottavi di finale del Masters 1000. Nell’ultimo turno Paolini ha superato in due set la statunitense Ashlyn Krueger, mentre all’esordio aveva battuto, seppur a fatica, la greca Maria Sakkari. Krejcikova invece, numero 80 del mondo, ha superato prima, a sorpresa, l’ucraina Elina Svitolina e poi l’americana Iva Jovic. In caso di passaggio del turno Paolini incontrerà la vincente tra Coco Gauff e Lucia Bronzetti.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

