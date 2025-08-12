35.5 C
Paolini-Krueger, oggi l’azzurra in campo a Cincinnati – Diretta

(Adnkronos) – Jasmine Paolini torna in campo a Cincinnati. La tennista azzurra sfida la statunitense Ashlyn Krueger oggi, martedì 12 agosto, nel terzo turno del Wta 1000 sul cemento americano. Nel match d’esordio Paolini ha battuto la greca Maria Sakkari, numero 65 del mondo, in due set, mentre la ‘padrona di casa’ ha superato la lettone Sevastova.   In caso di passaggio del turno Paolini sfiderà agli ottavi di finale la ceca Barbora Krejcikova.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

