martedì 12 Agosto 2025
Paolini-Krueger: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Jasmine Paolini torna in campo a Cincinnati. La tennista azzurra sfida la statunitense Ashlyn Krueger oggi, martedì 12 agosto, nel terzo turno del Wta 1000 sul cemento americano. Nel match d’esordio Paolini ha battuto la greca Maria Sakkari, numero 65 del mondo, in due set, mentre la ‘padrona di casa’ ha superato la lettone Sevastova.  La sfida tra Paolini e Krueger è in programma oggi, martedì 12 agosto, intorno alle ore 21, essendo il secondo match in programma sul Grandstand Court. Quello di Cincinnati sarà il primo match tra le due tenniste, che non si sono mai affrontate finora in carriera.  Paolini-Krueger, come tutte le partite di Cincinnati, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Sky Sport, ma sarà visibile, come tutto il tabellone femminile, anche in chiaro su SuperTennis. Il match sarà disponibile in streaming sull’app Sky Go e su NOW, oltre che su SuperTenniX.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

