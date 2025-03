Paolini-Sabalenka al Miami Open: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Jasmine Paolini torna in campo a Miami. Oggi, giovedì 27 marzo, l’azzurra affronta Aryna Sabalenka nella semifinale del Wta 1000 americano. Jasmine arriva all’appuntamento dopo il bel successo contro la polacca Magda Linette ai quarti del torneo: l’ultimo ostacolo verso la finale è la numero uno del ranking, reduce dalla vittoria contro la cinese Zheng. La semifinale del Masters 1000 di Miami tra Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka si giocherà oggi, in orario ancora da definire. I precedenti sorridono alla tennista bielorussa, avanti 3-2. L’ultimo match tra le due risale alle Wta Finals dello scorso novembre, in un match vinto da Sabalenka con il punteggio di 6-3 7-5. Il match tra Paolini e Sabalenka sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport. Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis saranno i canali di riferimento, ma la sfida sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)