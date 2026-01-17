6.1 C
Firenze
sabato 17 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Paolini-Sasnovich: orario, precedenti e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo Jasmine Paolini. Nella notte italiana tra oggi, sabato 17 gennaio, e domani, domenica 18, la tennista azzurra sfida la russa Aljaksandra Sasnovich – in diretta tv e streaming – nel primo turno degli Australian Open 2026. Paolini ha chiuso la stagione triofando in Billie Jean King Cup con l’Italia, prima di essere eliminata ai gironi nelle Wta Finals di Riad. 

 

La sfida tra Paolini e Sasnovich è in programma domenica 18 gennaio all’1 ora italiana. Le due tenniste si sono affrontate in un solo precedente, risalente agli ottavi di finale del Wta di Palermo del 2020, in cui a trionfare fu la russa, che si impose in due set. 

 

Paolini-Sasnovich, come tutti gli Australian Open, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
6.1 ° C
8.8 °
5.4 °
38 %
1.7kmh
62 %
Sab
13 °
Dom
12 °
Lun
10 °
Mar
8 °
Mer
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1116)ultimora (1000)Eurofocus (50)demografica (35)sport (31)Serie A (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati