Paolini-Sasnovich: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo Jasmine Paolini. Nella notte italiana tra oggi, sabato 17 gennaio, e domani, domenica 18, la tennista azzurra sfida la russa Aljaksandra Sasnovich – in diretta tv e streaming – nel primo turno degli Australian Open 2026. Paolini ha chiuso la stagione triofando in Billie Jean King Cup con l’Italia, prima di essere eliminata ai gironi nelle Wta Finals di Riad.

La sfida tra Paolini e Sasnovich è in programma domenica 18 gennaio all’1 ora italiana. Le due tenniste si sono affrontate in un solo precedente, risalente agli ottavi di finale del Wta di Palermo del 2020, in cui a trionfare fu la russa, che si impose in due set.

Paolini-Sasnovich, come tutti gli Australian Open, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

