Paolo Bonolis a Verissimo, l’importanza della famiglia e la separazione da Sonia Bruganelli

(Adnkronos) – Oggi, domenica 20 aprile, tra le interviste più belle della stagione, Verissimo proporrà quella di Paolo Bonolis, che il conduttore televisivo ha rilasciato lo scorso 19 gennaio. Tra le altre cose, Bonolis aveva commentato il rapporto che ha mantenuto con l’ex moglie Sonia Bruganelli dopo l’annuncio della separazione nel 2023. Molto riservato sulla sua vita privata, Paolo Bonolis non si sbottona ed evita di rispondere alla domanda su Sonia Bruganelli posta da Silvia Toffanin. “Dovevamo parlare di Avanti un altro”, ha scherzato il conduttore televisivo, cambiando subito discorso. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono stati insieme per 25 anni e i due sono genitori di tre figli: Silvia, Davide e Adele. Quando l’ex moglie, ora impegnata con Angelo Madonia, ha cominciato la sua esperienza a Ballando con le stelle, Paolo Bonolis ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui chiaramente si schierava dalla sua parte, difendendola dalle polemiche in cui era stata travolta in quel periodo. “La vita ci offre tante possibilità, a noi il compito di darle il significato. Le scelte degli adulti sono una “cosa” ma questo legame genitoriale e questo amore per loro, anche oggi, ogni giorno, ci vede uniti”, il testo che compare a corredo dello scatto di famiglia in cui ci sono i figli e l’ex moglie di Sonia Bruganelli. “Nella mia ottica di vita ci sono delle priorità, che sono i figli e la famiglia. Entrambi vanno preservati. È necessario farlo, è importante. È difficile, ma va fatto”, ha commentato il conduttore nello studio di Verissimo, sottolineando l’importanza della famiglia e come questa vada protetta da qualsiasi polemica. Il conduttore televisivo nel corso dell’intervista ha parlato del suo rapporto con l’amico storico e collega Luca Laurenti: “A Luca voglio profondamente bene, è come un fratello. La chimica non è nata subito ma è cresciuta piano piano. Mi trovo benissimo con lui”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)