Paolo Caruso a Verissimo: “Mia madre è morta, per me si è spento tutto”

(Adnkronos) – “Mia madre è morta all’improvviso e per me si è spento tutto”. Paola Caruso, ospite oggi a Verissimo, si apre con Silvia Toffanin raccontando la perdita della mamma Wanda. “Non mi rendo conto che non ci sia più, se n’è andata così… Ho fatto di tutto per aiutarla, per tenerla in vita. L’ho fatta operare, l’avevo appena spostata in un’altra struttura, più vicina a casa per starle più vicina”, racconta la showgirl. “Sono andata di sabato da lei, sembrava contenta. Domenica ero a casa, mi chiamano alle 13 e mi dicono che mia madre è morta. Ho chiuso il telefono, ho pensato fosse uno scherzo. L’avevo vista il giorno prima, era tranquilla. Mi hanno richiamato dalla clinica, mi sono sentita morire. Non ho capito niente, ho avuto un momento di buio totale”, dice Caruso. 

“Dalle 13 di domenica non riesco a metabolizzare, ero convinta che potesse stare bene. Non sono riuscita nemmeno a dirla a mio figlio Michele, per due giorni gli ho mentito. Avrei voluto dirglielo lunedì, quando sono andata a prenderlo a scuola, ma non me la sono sentita… Lui, a 6 anni, è stato più forte di me”, aggiunge. 

spettacoli

© Riproduzione riservata

