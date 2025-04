Paolo Guzzanti: “Ho 14 euro sul conto, non scherzo: dissanguato da divorzio, fisco e sanità”

(Adnkronos) – Nessun pesce d’aprile, nessuno scherzo. Tra i costi di un lungo divorzio, le spese sanitarie per diversi interventi e il fisco, il giornalista ed ex parlamentare Paolo Guzzanti è effettivamente rimasto con 14 euro. “Un triangolo economicamente pesante: divorzio, fisco e salute – spiega all’Adnkronos l’85enne Guzzanti con la sua solita voce allegra, nonostante tutto – Che dire… Molto semplice, quattro giorni fa mi sono reso conto di essere rimasto con 14 euro, perché erano andate in pagamento rate di tasse molto alte, alle quali si aggiungono pesanti spese per un divorzio che si è protratto per 5 anni con pagamenti non dovuti e che mi ha dissanguato. E come terzo lato del triangolo: la salute, ho subito 4 interventi in un anno che l’assicurazione copre, ma solo in parte”. Guzzanti spiega: “Sarei un benestante, ho una buona pensione che, però, viene falcidiata dai prestiti che ho fatto quando potevo… Oggi a 85 anni non mi presterebbero neanche un centesimo. Quindi mi ritrovo a essere un vecchio giornalista che continua a scrivere per vivere – e mi piace, sia chiaro -, tanto disperato che la settimana scorsa ho inviato un messaggio WhatsApp chiedendo aiuto ad alcuni amici personali, molto stretti. E’ stato sicuramente un gesto necessario, ma umiliante”, conclude Guzzanti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)