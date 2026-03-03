12.1 C
Paolo Mendico suicida a 14 anni, indagati 4 compagni di classe per stalking

(Adnkronos) – Quattro compagni di classe di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano suicidatosi a 14anni l’11 settembre scorso, sono stati iscritti sul registro degli indagati per stalking dalla Procura dei Minori. Lo riporta il Messaggero.  

Secondo il capo di imputazione provvisorio, i quattro ragazzini che frequentavano la classe della vittima lo avrebbero preso di mira per un lungo periodo di tempo “con condotte reiterate consistenti in insulti, offese e minacce”, provocando in Paolo “un perdurante e grave stato di ansia, costringendolo ad alterare le proprie abitudini di vita”. Lo prendevano in giro chiamandolo “Paoletta” o “Nino D’Angelo” per i suoi lunghi capelli biondi.  

 

cronaca

