Papa Francesco, Ciciliano a Santa Maria Maggiore: “Studiamo diverse misure di sicurezza” – Video

(Adnkronos) – "Sono qui a Santa Maria Maggiore per fare un sopralluogo. Questa zona sarà interessata al termine delle esequie di Papa Francesco e vedrà la partecipazione di decine di migliaia di fedeli" ha spiegato all'Adnkronos Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento della Protezione Civile. "È un'area più ristretta rispetto a quella di via della Conciliazione e di San Pietro – spiega -, quindi stiamo cercando di analizzare le diverse variabili per assistere al meglio i fedeli, per far sì che possano essere presenti in un contesto di sicurezza". La decisione di Bergoglio di essere sepolto a Santa Maria Maggiore implica l'organizzazione di misure ad hoc in tutta la zona: "È inconsueto che un Papa si sposti da San Pietro e che abbia deciso di riposare in un'altra chiesa. È un evento diverso rispetto a quanto accaduto per gli ultimi Pontefici – spiega Ciciliano – quindi è diversa la pianificazione dell'assistenza alla popolazione ed è diverso il percorso. Per questo motivo è necessario fare delle analisi approfondite", ha concluso.