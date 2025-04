Papa Francesco, domani Angelus in forma scritta per l’ottava domenica

(Adnkronos) – L’Angelus del Papa, domani per l’ottava domenica di fila, sarà diffuso ancora in forma scritta. Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano nello spiegare che al termine della messa presieduta da monsignor Rino Fisichella per il Giubileo dei malati sarà letto un breve messaggio di ringraziamento del pontefice. Ieri il Vaticano non aveva escluso la possibilità per domani di una “modalità diversa”. Per il settimo dei grandi eventi giubilari, dedicato agli ammalati e al mondo della Sanità sono attesi a Roma circa 20mila pellegrini, tra pazienti, medici, infermieri, farmacisti, fisioterapisti, operatori e tecnici sanitari da oltre 90 Paesi del Mondo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)