Papa Francesco, il messaggio all’Angelus: “Sperimento guarigione nell’animo e nel corpo”

Papa Francesco nell’Angelus di oggi, 30 marzo, parla di guarigione. Nel testo preparato solo in forma scritta per la quarta domenica di Quaresima Bergoglio invita tutti a viverla ”tanto più nel Giubileo, come tempo di guarigione. Anch’io la sto sperimentando così, nell’animo e nel corpo. Perciò ringrazio di cuore tutti coloro che, a immagine del Salvatore, sono per il prossimo strumenti di guarigione con la loro parola e con la loro scienza, con l’affetto e con la preghiera. La fragilità e la malattia sono esperienze che ci accomunano tutti; a maggior ragione, però, siamo fratelli nella salvezza che Cristo ci ha donato”, scrive il Papa. ”Nel Vangelo di oggi Gesù si accorge che i farisei, invece di essere contenti perché i peccatori si avvicinano a lui, si scandalizzano e mormorano alle sue spalle. Allora Gesù – sottolinea Francesco – racconta loro di un padre che ha due figli: uno se ne va di casa ma poi, finito in miseria, ritorna e viene accolto con gioia; l’altro, il figlio ‘obbediente’, sdegnato col padre non vuole entrare alla festa. Così Gesù rivela il cuore di Dio: sempre misericordioso verso tutti; guarisce le nostre ferite perché possiamo amarci come fratelli”. Il Pontefice rinnova quindi il suo pensiero al Myanmar. “Continuiamo a pregare per la pace in Myanmar, che soffre tanto anche per il terremoto”, scrive nell’Angelus. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)