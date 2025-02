Papa Francesco, la cugina: “Ora deve riguardarsi e non deve fare imprudenze”

(Adnkronos) – “Ho aumentato le preghiere, ma sono fiduciosa che finirà tutto bene”, il Papa “reagisce alle cure e oggi è già migliorato, adesso però deve curarsi”. A parlare con l’Adnkronos è Carla Rabezzana, la cugina ultranovantenne astigiana di Papa Francesco che lei chiama affettuosamente Giorgio. “Dov’è adesso è ben curato, è tranquillo – aggiunge – e spero che lo tengano un bel po’ così che non faccia altre imprudenze. A lui non piace stare solo, ama stare tra la gente ma ora deve riguardarsi, non deve tornare a prendere freddo, meglio che per un po’ stia dov’è ora, dove lo curano bene”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)