Papa Francesco, l’ultimo messaggio ai giovani in filmato inedito: “Imparate ad ascoltare”

(Adnkronos) – Spunta un video inedito di Papa Francesco, girato poco prima dell'ultimo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. "Cari ragazzi e ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare, imparare ad ascoltare. Quando una persona ti parla, aspettare che finisca per capirla bene e, poi, se me la sento dire qualcosa. Ma l'importante è ascoltare", l'invito rivolto ai giovani da Bergoglio nel filmato di circa un minuto registrato l'8 gennaio sullo smartphone da un ospite a Casa Santa Marta. Nel video si vede Papa Francesco seduto nella sua stanza di Santa Marta. Un maglione bianco. "Ascoltate i vostri nonni". "Il messaggio – pubblicato dal sito del settimanale Oggi – era rivolto ai ragazzi che partecipano ai Laboratori dell'ascolto, iniziativa ideata da Luca Drusian che coinvolge giovani e adulti su differenti tematiche, permettendo a molti di sperimentare la bellezza di essere ascoltati, di ascoltarsi e di ascoltare", spiega Vatican news. "Papa Francesco poco prima di entrare all'ospedale del Gemelli mi ha lasciato un video, un messaggio per i giovani", ha raccontato Drusian al sito Impronte.eu.