Papa Francesco migliora, Vaticano: “Prolungati periodi senza ossigeno”

(Adnkronos) – Le condizioni di Papa Francesco sono "stazionarie con lievi miglioramenti" registrati dalla "auscultazione dei polmoni". Lo ha riferito il portavoce della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, che ha fatto inoltre sapere che si registrano ulteriori "graduali miglioramenti" sia respiratori che motori. Si sono fatti più "prolungati i periodi senza ossigeno" e gli alti flussi, ha spiegato il portavoce del Vaticano, sono ormai un "uso residuale e a fini terapeutici". Il Papa continua la convalescenza a Casa S. Marta, il che non significa che non possa uscire, come è accaduto anche ieri intorno alle 13 quando si è recato nella Basilica di San Pietro. Proprio a proposito del blitz a sorpresa di ieri, Bruni ha detto che il "Papa 'passeggiava' all'interno di Casa Santa Marta quando ha chiesto di prolungare la sua passeggiata in sedia a rotelle andando a pregare nella Basilica di S. Pietro: "È stato contento di incontrare persone". Il portavoce del Vaticano ha detto che il Papa in questi giorni durante la convalescenza a Casa Santa Marta ha incontrato alcuni prefetti e capi dicastero. Matteo Bruni non ha specificato il numero esatto dei collaboratori incontrati, ma ha fatto sapere che tra questi ci sono stati il sostituto alla segreteria di Stato, mons. Edgar Pena Parra, mons. Paul Richard Gallagher e l'arcivescovo Luciano Russo, segretario per le rappresentanze pontificie.