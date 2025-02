Papa Francesco ricoverato, Vaticano: “Ha riposato bene”

(Adnkronos) – “Papa Francesco ha riposato bene”. Lo fa sapere il Vaticano in una riga di aggiornamento sulle condizioni del Pontefice ricoverato da venerdì scorso al Policlinico Gemelli di Roma. Ieri i medici hanno parlato per la prima volta con i media e hanno spiegato che Bergoglio “non è fuori pericolo” poiché in casi del genere c’è sempre il rischio sepsi ovvero “che i germi passino nel sangue”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)