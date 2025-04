Papa Francesco, un ‘ciclone’ benefico sulla Chiesa

(Adnkronos) – Il 12 marzo del 2013 – dopo le dimissioni a sorpresa di Papa Benedetto XVI – le porte della Cappella Sistina si chiudono per il Conclave che eleggerà il nuovo pontefice. I fedeli che gremiscono piazza San Pietro e i media collegati in diretta da tutto il mondo non dovranno attendere molto per l’esito: il giorno seguente, dopo appena cinque scrutini, la fumata bianca anticipa ciò che sarà proclamato solennemente dalla Loggia delle Benedizioni della basilica vaticana: “Habemus Papam!”. E’ l’argentino, di origini piemontesi, Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires, “preso quasi alla fine del mondo”, come sottolinea lui stesso nel primo discorso alla folla dei credenti e dei turisti curiosi, dopo l’annuncio del nome scelto per il pontificato: Francesco. E anche questa è decisione senza precedenti, se vogliamo ‘rivoluzionaria’, che entra nella Storia della Chiesa. “Fratelli e sorelle, buona sera!”, sono le sue prime parole da pontefice, anch’esse inusuali, come il duplice augurio di “buona notte e buon riposo!” con il quale si congeda dai fedeli, assicurando loro: “Ci vediamo presto”; e i domenicali “buon pranzo e arrivederci!”. Francesco, già dal suo primo discorso, introduce due elementi non coreografici ma sostanziali per quello che sarà il suo ministero spirituale: si definisce anzitutto come ‘vescovo di Roma’ senza auto-attribuirsi il titolo di ‘Papa’. E prima di dare la benedizione alla folla dei credenti, chiede al popolo cristiano di pregare per lui e lo chiede “per favore”, altro termine che risulterà ricorrente nel suo pontificato. Un pontificato, quello del ‘gesuita-francescano’ Bergoglio, che viene subito incorniciato da una foto che anch’essa può definirsi ‘storica’ senza temere di abusare del termine: quella dell’abbraccio tra Papa Francesco e il pontefice emerito Benedetto XVI, all’eliporto di Castel Gandolfo, seguita dall’immagine – che farà il giro del mondo – dei due Papi inginocchiati l’uno accanto all’altro e raccolti in preghiera davanti all’altare e al crocifisso. Una ‘coabitazione’ virtuale – “il Papa è uno solo e oggi si chiama Francesco”, ha tenuto a specificare Benedetto – sicuramente inedita. Un atteso appuntamento quotidiano si rivelerà invece quello della messa e dell’omelia di ogni mattina alle 7 in Santa Marta, la domus all’interno della Città del Vaticano dove Jorge Mario Bergoglio decide di abitare, rifiutando le stanze del Palazzo Apostolico, considerato “un imbuto” che gli impedirebbe di vivere a contatto con la gente. Gente che sempre più numerosa affolla la piazza San Pietro in occasione delle udienze generali del mercoledì mattina e della recita dell’Angelus al mezzogiorno della domenica. Piazza che calcherà completamente vuota, quasi come un pianeta disabitato, con passo incerto e affaticato incorniciato dal colonnato, sotto la pioggia, nella drammatica serata in cui, con un crocifisso ‘miracoloso’ alle spalle, chiederà l’aiuto di Dio per fermare l’epidemia mondiale da coronavirus, che miete vittime e chiude le persone nelle loro case. Proprio attraverso le parole espresse nelle omelie del mattino in Santa Marta o nell’udienza in piazza San Pietro, i cattolici e anche i fedeli di altre religioni e i non credenti – con i quali instaura un dialogo franco e aperto – mostrano di apprezzare i toni semplici e misericordiosi di Francesco, l’invito ad essere cristiani ‘di sostanza’ e non solo ‘di apparenza’, l’esortazione a “non stancarsi mai di chiedere perdono al Signore, perché Lui non si stanca mai di perdonarci, Lui perdona sempre”. Da qui, l’indizione di un Giubileo straordinario della Misericordia. Molto forte anche l’intervento sulla politica sociale ed economica, con le accuse più volte ripetute nei confronti di “una economia che uccide e un mercato che è una tirannia invisibile, in cui prevale la legge del più forte e dove regnano la speculazione, la corruzione e l’evasione fiscale” e in difesa dell’ambiente e del creato, con l’enciclica ‘Laudato Si’; e della comune fratellanza e uguaglianza al di là di ogni differenza, con l’enciclica, ‘Fratelli Tutti’. Posizioni che gli costano persino l’epiteto di ‘marxista’ rivoltogli dagli ambienti ultraconservatori Usa e ovviamente respinte al mittente, con la sottolineatura che “questo non è comunismo, questo è il Vangelo”. Altre scelte e altri segni, compiuti fin da subito da Bergoglio, hanno il potere mediatico di identificare il suo pontificato alla guida di “una Chiesa povera, per i poveri”, di “una Chiesa in uscita”, verso le “periferie” sociali ed esistenziali. A cominciare dal suo stesso abbigliamento, con la talare bianca indossata sopra i pantaloni, neri come le scarpe non più di colore rosso. E poi, la croce sul petto, non d’oro ma semplicemente d’argento dorato. Infine la ‘papalina’, il copricapo portato sempre al posto della tiara o della mitria e tante volte ‘scambiata’ con un sorriso con i bambini durante il ‘giro’ in papamobile che precede le udienze in piazza. Non si priverà di usare anche parole ed espressioni talora ripescate da proverbi, modi di dire gergali e saggezze popolari. Ma alle quali il Papa farà seguire i fatti, soprattutto per curare le ‘piaghe’ di scandali morali, sessuali e finanziari, che non hanno risparmiato la Chiesa degli ultimi tempi, fin dentro le mura leonine del Vaticano. Ma al di là di tutto, se non una vera e propria ‘rivoluzione’, sicuramente il pontificato di Jorge Mario Bergoglio sarà ricordato come un ciclone, naturalmente benefico, che si è abbattuto sulla Chiesa: il ‘ciclone’ Francesco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)