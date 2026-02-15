Papa Leone XIV a Ostia: “Qui la violenza esiste e ferisce, non rassegnatevi alla cultura del sopruso”

(Adnkronos) – Papa Leone XIV ha denunciato con parole forti la presenza della violenza anche a Ostia, sottolineando come essa “esista e ferisca”, colpendo in particolare giovani e adolescenti, talvolta alimentata dall’uso di sostanze. Nel corso dell’omelia pronunciata durante la messa nella parrocchia di Santa Maria Regina Pacis, il Pontefice ha richiamato anche “l’azione delle organizzazioni malavitose, che sfruttano le persone coinvolgendole in attività criminali e perseguendo interessi iniqui con metodi illegali e immorali”.

Papa Leone XIV ha quindi sferzato la comunità parrocchiale, invitando a non cedere alla rassegnazione di fronte ai fenomeni di violenza e ingiustizia presenti sul territorio. Rivolgendosi ai fedeli, il Papa ha esortato tutti, insieme alle realtà virtuose che operano nei quartieri di Ostia, a continuare a impegnarsi con generosità e coraggio per “spargere nelle strade e nelle case il buon seme del Vangelo”, ribadendo con forza: “Non rassegnatevi alla cultura del sopruso e dell’ingiustizia” (VIDEO).

Papa Leone XIV ha lanciato un forte appello alla pace da Ostia, denunciando come “molte nubi oscurino ancora il mondo” a causa del diffondersi di logiche contrarie al Vangelo, che esaltano la supremazia del più forte, incoraggiano la prepotenza e alimentano la seduzione della vittoria a ogni costo, restando sorde al grido di chi soffre e di chi è indifeso. Il Pontefice ha pronunciato queste parole presiedendo la messa nella parrocchia di Santa Maria Regina Pacis, in occasione della sua prima visita pastorale in una parrocchia romana, con lo sguardo rivolto ai numerosi conflitti che attraversano il mondo.

Nel corso dell’omelia, il Pontefice ha quindi indicato la strada da seguire: “Opponiamo a questa deriva la forza disarmante della mitezza, continuando a chiedere pace, ad accoglierne e a coltivarne il dono con tenacia e umiltà”.

Papa Leone XIV ha espresso parole di gratitudine e apprezzamento nell’incontrare la comunità di Ostia nella parrocchia di Santa Maria Regina Pacis, sottolineando come “questa parrocchia dimostri uno spirito di accoglienza che va al di là del nostro credo”.

Nel suo intervento, il Pontefice ha rivolto un pensiero particolare alle persone con disabilità presenti all’incontro: “Ci insegnate tanto, grazie per la vostra presenza”. Richiamando le parole di Papa Francesco, Leone XIV ha ricordato che “i giovani hanno tanta energia, i nonni saggezza ed esperienza di vita”, ribadendo che ogni persona “ha qualcosa da dare, da dire e da condividere”.

Alla visita ha preso parte anche il vicario di Roma, Baldo Reina, che ha evidenziato come quella parrocchia rappresenti “la parte sana di Ostia, fatta di tante persone buone”. Da qui l’invito comune a proseguire con determinazione nell’impegno sociale, per dimostrare concretamente “che il male si può vincere con il bene”.

