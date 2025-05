Papa Leone XIV, attesa per il Regina Coeli. Celebrata messa sulla tomba di Pietro

(Adnkronos) – Si riempie piazza San Pietro, con i fedeli in attesa del Regina Coeli che Papa Leone XIV reciterà alle 12 affacciandosi dalla Loggia centrale della Basilica. La preghiera, dedicata alla Vergine Maria, sostituisce l’Angelus dalla domenica di Pasqua fino al giorno di Pentecoste, ed è la prima per Prevost in veste di Pontefice. Tutto pronto per l’affaccio, con le finestre della Loggia centrale aperte per stendere il drappo con lo stemma papale del Vaticano, e poi chiuse di nuovo, nascoste dal tessuto di colore rosso che ha fatto da sfondo anche all’Habemus Papam di giovedì scorso. Intanto questa mattina papa Prevost si è recato nelle Grotte Vaticane per celebrare la Santa Messa “all’altare in prossimità della tomba di Pietro. Ha concelebrato con Sua Santità il Priore Generale dell’Ordine di Sant’Agostino, padre Alejandro Moral Anton. Al termine della Messa, il Papa si è fermato in preghiera sulle tombe dei Suoi Predecessori e davanti alla nicchia dei Pallii”, fa sapere il Vaticano. In piazza San Pietro sono migliaia i fedeli in attesa del Pontefice, sventolano bandiere di ogni parte del mondo, dal Perù, Paese dove Prevost per più di vent’anni è stato missionario, all’Ucraina, passando per la Spagna. I maxischermi a San Pietro e su via della Conciliazione proiettano il riempirsi della piazza e annunciano che l’accesso alla Basilica si è chiuso alle 10:15. Oggi si tiene anche il Giubileo delle bande musicali, che hanno accompagnato l’allestimento della Loggia. Per accedere alla piazza sono previsti controlli su tre fronti, in via della Conciliazione, in piazza del Sant’Uffizio e, infine, arrivando da piazza Risorgimento. Una volta superati, l’ultimo passo sono i metal detector posti sotto il colonnato, potenziati in vista dei funerali di Papa Francesco e oggi pronti all’arrivo stimato di oltre 150mila fedeli. Le persone che attendono alle transenne con gli occhi fissano la Loggia e in mano tengono strette le copie dell’Osservatore Romano distribuite agli ingressi dai volontari del Giubileo, in prima pagina l’annuncio di giovedì scorso di Papa Leone XIV e in foto il suo primo saluto alla folla. Tantissimi, poi, sono i fedeli che colgono l’occasione di visitare l’interno della Basilica, passando attraverso la porta Santa, per poi uscire fermandosi in piazza e prendere posto in attesa di assistere alla preghiera. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)