Papa Leone XIV e la foto su X, “come Claudio Ranieri”

(Adnkronos) – Il cardinale Robert Francis viene eletto Papa con il nome di Leone XIV. Il Pontefice si presenta alla folla entusiasta radunata in piazza San Pietro, le foto e le immagini rimbalzano ovunque. Sui social, tra la valanga di messaggi in particolare su X, tanti utenti evidenziano una vaga somiglianza con Papa Giovanni Paolo II. C’è anche chi, cedendo a passioni terrene come il calcio, trova nel football un ipotetico riferimento. E così, ecco comparire il nome e la foto di Claudio Ranieri. L’allenatore della Roma, dicunt, ha qualche tratto in comune con il nuovo Pontefice americano. Gli accostamenti fantasiosi si sprecano… —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)