Papa Leone XIV, incontro a porte chiuse con i cardinali

(Adnkronos) – Papa Leone XIV incontra in Vaticano i cardinali. L’incontro, per un momento di dialogo e di scambio, si svolge a porte chiuse. Il Vaticano ieri ha fatto sapere che Prevost ha deciso che i capi e i membri delle istituzioni della Curia Romana, come pure i Segretari, nonché il Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, proseguano provvisoriamente nei rispettivi incarichi ‘donec aliter provideatur’. “Il Santo Padre desidera, infatti, riservarsi un certo tempo per la riflessione, la preghiera e il dialogo, prima di qualunque nomina o conferma definitiva”, ha spiegato il Vaticano. Oggi il dialogo a porte chiuse tra papa Prevost e i suoi collaboratori. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)