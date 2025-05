Papa Leone XIV, Trump: “Congratulazioni a Prevost, un onore primo Pontefice americano”

(Adnkronos) – Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tra i primi a congratularsi con il nuovo Papa Leone XIV, il primo americano della storia a salire al Soglio di Pietro. “Congratulazioni al cardinale Robert Francis Prevost, appena nominato Papa. E’ un grande onore sapere che è il primo Pontefice americano”, ha scritto in un post su Truth. “Non vedo l’ora d’incontrare Papa Leone XIV. Sarà un momento molto significativo”. In precedenza, attorno alle 12.10 di Washington, Trump aveva commentato la fumata bianca dal comignolo della Cappella Sistina: “Ho visto il fumo, ma non ho visto il Papa”, aveva detto —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)