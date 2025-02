Papa, l’incoraggiamento del cardinal Bassetti: “Ci sono passato anche io, può guarire”

(Adnkronos) – “Ho vissuto sulla mia pelle l’esperienza della polmonite bilaterale, con tutte le conseguenze. Avevo qualche anno di meno del Santo Padre ma grazie a Dio mi sono rimesso. Io sono abbastanza ottimista, penso che il Papa ne possa uscire”. Il cardinale Gualtiero Bassetti, ex presidente della Conferenza episcopale italiana, fu colpito da una polmonite bilaterale dopo essere risultato positivo al Covid nel novembre del 2020. Quadri clinici ed età diverse, certo, ma un tratto del percorso esistenziale che in qualche modo li unisce. “Io – osserva all’Adnkronos il cardinale – avevo 78 anni, il Pontefice certo ne ha dieci di più ma per certi versi sta percorrendo la mia stessa strada. Auguro a lui tutto quello che è stato augurato a me. Da presidente della Cei ricevetti l’affetto e le preghiere di tanta gente, anche tante persone umili. L’affetto che circonda il Papa è ovviamente superiore ma dal punto di vista esistenziale ci siamo trovati a percorrere la stessa strada. E mi sento abbastanza ottimista di una ripresa”. “Ho passato l’esperienza della polmonite bilaterale, ho subito fino in fondo le conseguenze poi grazie a Dio mi sono rimesso e ho continuato a fare il presidente della Cei. Proprio perché ho fatto la stessa esperienza, penso che il Papa ne possa uscire”, l’augurio dell’ex presidente dei Vescovi italiani. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)